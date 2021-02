Koningsspelen gaan in aangepaste vorm door

Aalsmeer – Vanaf nu kunnen alle scholen in het primaire onderwijs zich inschrijven voor de negende editie van de Koningsspelen op vrijdag 23 april. Het sportieve Oranjefeest gaat in 2021 in aangepaste vorm door. “Samen met de scholen en sportaanbieders doen we er alles aan om de kinderen – in deze onzekere tijden – een sportieve en positieve dag te bezorgen. Het is belangrijk om kinderen mee te geven dat een gezond ontbijt en lekker bewegen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk. In welke vorm de Koningsspelen plaatsvinden, kleinschalig op school of thuis, hangt af van de situatie op 23 april”, aldus Richard Krajicek, initiatiefnemer Koningsspelen.

Deelnemende scholen bepalen zelf hoe zij de dag vormgeven. Van de landelijke organisatie ontvangen alle deelnemende scholen tools om er in welke vorm dan ook een waardevolle, positieve en gepaste dag voor de kinderen van te maken. Zo komt er een online beweegprogramma in samenwerking met Zappsport, smaaklessen over het ontbijt en ontvangen alle deelnemende scholen een Sport- en Feestpakket, sport- en spel ideeën, een online Doe-Pakket en een toolkit met concrete tips om de Koningsspelen in de huidige tijd te organiseren.

Koningsontbijt

Vanwege de onzekere situatie en onvoldoende zicht op mogelijkheden en maatregelen op 23 april wordt het Koningsontbijt verplaatst naar volgend jaar. Gezamenlijk ontbijten op school binnen de op dit moment geldende adviezen, maatregelen en richtlijnen is niet wenselijk.

Thema ‘Ik + Jij = Wij’

In deze tijd hebben we elkaar hard nodig. Met het thema ‘Ik +Jij = Wij’ wil de landelijke organisatie laten zien dat samen nét dat beetje extra geeft. Deze editie wordt dan ook iedereen aangemoedigd om er samen een mooie dag van te maken.

Koningsspelenlied

Kinderen voor Kinderen brengt dit jaar wederom een Koningsspelenlied uit, zodat de sportieve activiteiten traditiegetrouw zingend en dansend gestart kunnen worden. Het lied komt op vrijdag 26 maart uit.

Koningsmatch

Mochten scholen hulp kunnen gebruiken van professionals bij het sportieve gedeelte van de Koningsspelen, dan kunnen zij gebruik maken van de ‘Online Koningsmatch Tool’ op https://koningsspelen.nl/koningsmatch. Deze tool maakt het voor scholen mogelijk om eenvoudig in contact te komen met sportaanbieders in de buurt die graag helpen.

Inschrijven tot en met 7 maart

Scholen hebben tot en met 7 maart de tijd om zich in te schrijven voor het sportieve Oranjefeest. Gemiddeld doen er 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 6.000 basisscholen mee aan de Koningsspelen. Dit zijn scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch gebied en de Nederlandse scholen in het buitenland. Inschrijven kan via https://koningsspelen.nl/inschrijven/scholen/