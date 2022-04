Activiteiten en vrijmarkten op Koningsdag

Aalsmeer – Koning Willem Alexander is woensdag 27 april jarig en dat gaat in Aalsmeer en Kudelstaart weer als vanouds gevierd worden met diverse activiteiten en vrijmarkten voor kinderen.

Koningsavond/nacht

De aftrap van Koningsdag zal met de ‘Koningsnacht’ aanvangen waar u bij de lokale horeca in Aalsmeer en Kudelstaart van harte welkom bent. Gewoon met ‘de zoete inval’ of bij een gezellig besloten feest. Checkt u de diverse sites van de horecagelegenheden of u vooraf kaarten dient te bestellen.

Koningsdag

Op Koningsdag zelf zullen er in de buurten en wijken veel private festiviteiten en vrijmarkten worden georganiseerd. Wees daar waar u met auto of fiets in de buurt van rijdt extra voorzichtig, ook in verband met spelende en/of overstekende kinderen.

Kom te voet of met de fiets

Laat de auto en scooter thuis en kom zoveel mogelijk lopend naar de festiviteiten. Voor mensen met een beperking worden uitzonderingen gemaakt zoals toegang tot het gebied. Let op dat sommige gebieden afgesloten kunnen zijn.

Spelregels vrijmarkten

Een gezellige vrijmarkt wil iedereen! Denk daarom aan de standaard regels, zoals het verbod op versterkte muziek en verkoop van etenswaren en alcohol zonder vergunning. Ook mag er uit veiligheidsoogpunt niet verkocht worden op de weg en vluchtheuvels. De aanwezigheid en verkoop van lachgas is in de gehele gemeente verboden. Hier zal streng op worden toegezien en tegen opgetreden worden.

Westeinderplassen

Op de avond voor en op Koningsdag zelf zal de politie en gemeentelijke handhaving ruim aanwezig zijn. Onvergunde feesten, te snel varen, varen onder invloed, luide versterkte muziek is niet toegestaan. Hier zal direct op worden gehandhaafd! Hou het gezellig en veilig voor elkaar maar ook richting omwonenden en medegebruikers van het water.

Neemt u uw afval mee?

Bij de vrijmarkt komt vaak veel afval vrij. Afval dat blijft liggen wordt opgehaald door de gemeente, i.c. De Meerlanden. Organiseert u zelf buiten een activiteit of verkoopt u op de vrijmarkt? Neem dan aan het einde van de dag ook even het afval mee en gooi het thuis weg.