Koningsdag: Thuis met Oranje gebak

Aalsmeer – Helaas kan Koningsdag door de coronamaatregelen niet op de traditionele manier gevierd worden. Ook in Aalsmeer betekent dit dat er geen activiteiten zijn.

Er mogen op 27 april 2020 geen vrijmarkten, optredens, evenementen of andere vormen van samenkomsten worden georganiseerd, ook niet voor kinderen. Ook spontane buurt- of straatborrels zijn niet toegestaan.

De regel is ook tijdens Koningsdag: blijf zoveel mogelijk thuis. De gemeente wil nogmaals benadrukken: organiseer niets vanuit je raam, balkon of tuin. Er moet voorkomen worden dat voorbijgangers of buren zich voor het huis op de stoep of op straat verzamelen en te dicht bij elkaar gaan staan.

Wat kan wel: zing het Wilhelmus vanuit eigen voordeur tuin of balkon, om 10.00 uur is het landelijke #Wilhelmus2020 moment. Proost vanuit je eigen huis met elkaar, doe spelletjes over de heg met buurkinderen, videobel met buren en familie. Maar blijf zoveel mogelijk thuis!

Koninklijk gebak

Maak het gezellig, feestelijk én smakelijk. Alle bakkers in de gemeente Aalsmeer trakteren deze Koningsdag op overheerlijke Oranje tompoucen en moorkoppen en ander ‘koninklijk’ gebak. En alles vers gemaakt en af te halen op Koningsdag, maandag 27 april. Voor de bakkers begint Koningsdag vieren pas in de middag, want in de ochtend staan zij klaar om gebak te verkopen.

Tompoucen drive in

Bakkerij Vooges richt deze dag zelfs een speciale tompoucen drive in bij haar bakkerij in de Visserstraat 38. Zonder uit de auto te stappen kunnen hier tompoucen en moorkoppen afgehaald worden. Er zijn twee voorwaarden: Alleen pinnen en vaste aantallen (vier moorkoppen en/of vijf tompoucen) meenemen. De bakkers en medewerkers heten eenieder op veilige afstand welkom tussen 8.00 en 12.00 uur.

Tot slot: Thuis mogen maximaal 3 personen ontvangen worden, mits er 1,5 meter afstand tot elkaar is. Burgemeester Oude Kotte: “Hou vol, want alleen samen krijgen we corona onder controle!”