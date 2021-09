Komt er een nieuwe slagwerkgroep in De Kwakel?

De Kwakel – Een vaak gehoorde opmerking in De Kwakel is: “Jammer dat de drumband er niet meer is.” Daarom wil Tavenu graag beginnen met een nieuwe groep. Op woensdag 29 september starten de proeflessen slagwerk in het dorpshuis in De Kwakel. Er zijn al enkele aanmeldingen maar Tavenu hoopt op nog veel meer nieuwe slagwerkers. Iedereen die graag mee wil doen is welkom, jong en oud(er). Geef je op voor 4 proeflessen en neem vrienden en vriendinnen mee. Aanmelden via slagwerkgroep@tavenu-dekwakel.nl.