Kom stemmen bij Amazing Amateurs

Aalsmeer – De zesde editie van de Amazing Amateurs in het Oude Raadhuis loopt alweer op z’n einde. De expositie met werk van Aalsmeerse en Kudelstaartse amateurkunstenaars is nog tot en met 15 oktober te bekijken. Ook dit jaar mag het publiek van zich laten horen en stemmen voor het fraaiste kunstwerk. De maker van het kunstwerk met de meeste stemmen wint voor één jaar de Gouden Penseel. Daarnaast doet de vakjury een duit in het zakje. Zij gaat de ingebrachte kunstwerken beoordelen op basis van vier criteria te weten; kwaliteit, kleurgebruik, techniek en originaliteit. De vakjury kan daarbij drie prijzen toekennen.

Gevarieerde expositie

Deelnemende kunstenaars waren volledig vrij in de keuze met welk kunstwerk ze voor het voetlicht wilde treden. KCA stelt geen thema vast en er is geen ballotage. De stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer biedt deelnemers wel de kans hun werk in een professionele omgeving te presenteren aan een breed publiek. Tot nu toe zijn er al meer dan 200 stemmen uitgebracht, maar natuurlijk hoopt de tentoonstellingscommissie dat het er nog veel meer worden. Er zijn meer dan genoeg kunstwerken te zien. Het is een heel gevarieerde expositie waarbij abstracte boompartijen en bloemstillevens gewoon naast een zogend lam en een portret hangen. Ook de beelden zijn heel verschillend. Zij variëren van abstracte stukken hout tot en met het gekleide kopje van een kleinkind. En dan zijn er ook nog foto’s en bijzonder glaswerk te zien.

Met plezier en gedrevenheid

Zeker is dat alle amateurkunstenaars met plezier en een zekere gedrevenheid al korter of langer met de ‘kunsten’ bezig zijn. De één schildert herinneringen of doet dat van foto’s en de ander hakt in steen tot het af is. Alles bij elkaar genomen heeft deze editie een heel bijzondere tentoonstelling opgeleverd met werk gemaakt door maar liefst 35 kunstenaars. Kortom, de moeite waard om even langs te gaan en het kunstwerk van uw keuze bekend te maken.

De prijzen worden zondagmiddag 15 oktober uitgereikt rond de klok van half vier. Dat vindt plaats in het altijd sfeervolle Oude Raadhuis in het hart van Aalsmeer. De expositie is nog te bezoeken tot en met 15 oktober van donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9.