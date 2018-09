Kom ook bij VZOD korfballen!

Kudelstaart – Net als school is ook het korfbalseizoen weer gestart. VZOD bestaat dit jaar 70 jaar en is na al die jaren nog steeds een vereniging die met zijn tijd meegaat. En waar korfbalplezier op nummer 1 staat. Zoek jij een nieuwe sport? Misschien heb je net je zwemdiploma gehaald of heb je weleens ergens anders gekorfbald, kom dan eens kijken bij korfbalvereniging VZOD aan de Wim Kandreef in Kudelstaart. VZOD is een Kudelstaartse vereniging. Maar ook als je in Aalsmeer, De Kwakel of Uithoorn woont, ben je van harte welkom.

Waarom korfballen?

Korfbal is een leuke teamsport met jongens en meisjes in één team. Je maakt veel vrienden en vriendinnen en daardoor is het extra gezellig. Korfbal doe je binnen en buiten. In het najaar en in het voorjaar korfbal je buiten en in de winter korfbal je binnen in een sporthal. Maar VZOD is meer dan alleen korfbal: zo worden er allerlei (jeugd)activiteiten, feestjes, toernooien, disco’s en onder andere jeugdkampen georganiseerd. Kortom, een open vereniging waar je je snel thuisvoelt

Vanaf welke leeftijd?

Kleuters doen spelletjes op zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur, de groepen 3 en 4 van de basisschool trainen op dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur en de groepen 5 tot en met 8 komen op dinsdag en donderdag van 18.30 tot 19.30 uur bijeen om te korfballen. Aan jongens en meiden van het voortgezet onderwijs worden trainingen gegeven op dinsdag en donderdag van 19.30 tot 20.30 uur en aan volwassenen op dinsdag en eventueel donderdag vanaf 20.30 uur. Op zaterdag worden de wedstrijden gespeeld.

Interesse?

Zin om een keer me te trainen? Dat kan! Kijk voor meer informatie of contactgegevens op www.vzod.nl of mail naar TC@vzod.nl