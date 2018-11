Koffie drinken met college B&W

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders wil graag van inwoners horen wat zij belangrijk vinden in de gemeente. Wat speelt er in hun omgeving? Waarom wonen mensen graag in Aalsmeer?

Het college heeft ambities en plannen, maar staat ook voor grote uitdagingen. Hoe er met elkaar voor zorgen dat Aalsmeer ook in de toekomst een fijne gemeente blijft om te wonen, te leven en te werken.

Daarover willen de burgemeester en wethouders graag in gesprek met inwoners. Komende periode gaan zij op bezoek in de drie kernen: Aalsmeer Dorp, Nieuw Oosteinde en Kudelstaart.

Het eerste bezoek vindt plaats op zaterdag 8 december in Aalsmeer Dorp. Tussen 14.00 en 15.30 uur staan de burgemeester en wethouders met de koffiebus in de Zijdstraat, hoek Weteringstraat. Iedereen die zin heeft in een kop koffie en gesprek is van harte welkom.