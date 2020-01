Koeienwandeling met de boswachter

Amstelland – Ga op koeienpad met de boswachter op zondagmiddag 9 februari om 14.00 uur. Wie weet kom je Schotse Hooglanders tegen. Die doen nuttig werk in het Amsterdamse Bos. Daar gaat de boswachter van alles over vertellen.

De wandeling is geschikt voor elke goede wandelaar ouder dan 12 jaar en start bij de Parkeerplaats Bosrandweg, in het zuiden van het Bos. Kosten 5 euro, graag gepast en contant betalen.

Aanmelden kan telefonisch via: 020-5456100 of via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.