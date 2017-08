Klusser in schuur opgesloten

Rijsenhout – Een 49-jarige man uit Rijsenhout die vrijdagavond 25 augustus nog laat bezig was in zijn schuur is door een onbekend persoon opgesloten. De schuurdeur stond op een kiertje met de sleutels in het slot.

De bewoner van de Regenboogstraat hoorde rond 23.45 uur dat de deur werd dicht gedaan en het slot werd omgedraaid. De man zat opgesloten en kreeg de deur niet meer open. Gelukkig wist de man een buurman te bellen. Die had de sleutel en heeft de klusser bevrijd.

De bewoner heeft geen enkel idee wie de deur op slot heeft gedraaid en heeft ook niemand gezien. De sleutels zijn uit het slot verdwenen De Rijsenhouter heeft aangifte gedaan van diefstal van zijn sleutels.

Mogelijk is er meer informatie. De politie hoort het graag via 0900-8844.