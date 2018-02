NLDoet: Klussen op de kinderboerderij

Aalsmeer – In het jubileumjaar van kinderboerderij Boerenvreugd neemt Stichting Kinderboerderij Aalsmeer traditiegetrouw deel aan NLDoet. Deze landelijke vrijwilligersactie wordt georganiseerd door het Oranjefonds. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart zullen vrijwilligers binnen en buiten de Boerenvreugd-organisatie weer tal van klussen op de boerderij uitvoeren.

Herinrichting stolp

Dit voorjaar vindt in de stolp (het boerderij-gebouw) een herinrichting plaats. Daarvoor hebben vrijwilligers reeds het toilet verbouwd en ook de rest van de begane grond komt aan de beurt. Er moet verf verwijderd worden, geschuurd, schoongemaakt en gestuct worden. Ook zal de elektra een aanpassing krijgen. Buiten, in de speeltuin, zijn de speeltoestellen aan een wasbeurt toe en moet het boomschors weer op zijn plek worden gelegd.

Hulp op vrijdag gezocht

Het zand uit de zandbak wordt schoner door het te zeven, net als vorig jaar. Het houtwerk van de kippenhokken is aan een opknapbeurt toe. Verder moet een groot speeltoestel worden verwijderd. De konijnen in het nieuwe verblijf krijgen wat extra beschutting tegen de koude wind. Onder andere de Lion’s Aalsmeer en medewerkers van de Gamma zullen zaterdag acte de presence geven. Voor vrijdag 9 maart is de kinderboerderij nog op zoek naar mensen die hun handen een dagje voor het goede doel uit de mouwen willen steken. Voor meer informatie en opgave: bestuur@boerenvreugd.nl of www.nldoet.nl