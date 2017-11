‘Klusjesmannen’ actief in Aalsmeer!

Aalsmeer – Ja hoor, ze zijn er weer. Her en der in Nederland duiken ze op en nu zijn de Engelse of Ierse klussers weer in de omgeving van Aalsmeer gesignaleerd. De uiteraard Engelse sprekende heren bieden aan allerlei klusjes om het huis te willen uitvoeren voor een zacht prijsje. Het loopt nagenoeg in alle gevallen uit op een (financieel) drama. Als er bijvoorbeeld afgesproken is om de goten te repareren wordt een deel gedaan en direct daarna de rekening gepresenteerd. Deze valt sowieso hoger uit. Eén van de verklaringen is dat het afgesproken bedrag per vierkante meter was…

Ga niet met ze in zee!

De klusjesmannen arriveren in busjes met buitenlandse kentekens. Laat dit direct al een waarschuwing zijn. Ga niet met ze in zee, maar nodig een lokaal gespecialiseerd en erkend bedrijf uit als er werkzaamheden rond het huis uitgevoerd dienen te worden. Geen dakgoten laten repareren, niet de tuin onder handen laten nemen en ook niet zwichten voor nieuwe, ‘goedkope’ bestrating of een verse asfaltlaag.

Dinsdag op Aalsmeerderweg

Asfalt aanbieden is de nieuwste truc van oplichters. Er wordt een bedrag genoemd voor het leggen ervan, maar geheid dat de eindkosten hoger zijn. Was ook per vierkante meter… Op dinsdag 31 oktober zijn de klusjesmannen op zoek naar werk gegaan op de Aalsmeerderweg, hoge nummeringen. Het rijpad naar de betreffende woning was nodig aan een nieuwe asfaltlaag toe…

Er is melding van gedaan bij de politie. De bewoner is er gelukkig niet op ingegaan en heeft zelfs een kenteken van het busje genoteerd. Naar aanleiding van het kenteken weet de politie nu dat het gaat om de klusjesmannen, die aanbieden om asfalt aan te leggen. Ze opereren landelijk.

Veel geld

U/jij bent gewaarschuwd: Stuur ze weg en zeg geen gebruik te willen maken van hun diensten. Het scheelt ergernis, maar vooral (veel) geld! En meld hun komst bij de politie via 0900-8844. De politie zet hoog in om deze oplichters achter tralies te krijgen!