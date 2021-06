Kleurrijk schilderij van De Lotusbloem voor DFF

Aalsmeer – Dutch Flower Foundation (DFF) heeft van de kinderen van Kinderdienstencentrum De Lotusbloem in Aalsmeer (onderdeel van Stichting Ons Tweede Thuis) een kleurrijk schilderij overhandigd gekregen, als dank voor de financiering van een zogenaamde ‘4-senses akoestische stoel’. Deze stoel reduceert omgevingsprikkels, waardoor je in je eigen veilige omgeving tot rust komt. Daarnaast heeft Dutch Flower Foundation zich voor de komende 3 jaar gecommitteerd aan De Lotusbloem met een jaarlijkse bijdrage. Via een familielid bij OZ Planten in Aalsmeer (onderdeel van Dutch Flower Group), kwam Ferro van Dam bij Dutch Flower Foundation terecht. Zijn dochter Nova is 5 jaar en meervoudig gehandicapt. Zij zit op een geweldige ‘school’, namelijk De Lotusbloem.

Plezier en meer rust

De Lotusbloem is een stichting waar kinderen met een achterstand in de ontwikkeling, verstandelijke of meervoudige beperkingen of bijvoorbeeld autisme naar toe kunnen. Het is een plek waar de kinderen veel zorg krijgen, zich kunnen ontwikkelen en vooral plezier kunnen hebben in hun vaak lastige leventje. Ferro van Dam: “Ook is het een plek die zorgt voor wat meer rust in de gezinnen van deze kinderen. Heel Aalsmeer kan trots zijn op deze school!”

Er zijn veel producten op de markt die het leven van de kinderen een stuk makkelijker en leuker kunnen maken, maar vaak is daar net wat meer geld voor nodig dan er beschikbaar is in de stichting. Daarom is alle hulp, zoals van Dutch Flower Foundation, welkom.

Kleurrijk

Als dank voor de stoel en de meerjarige verbintenis hebben de kinderen een kleurrijk schilderij gemaakt voor de Foundation. Op het schilderij zijn lotusbloemen te zien en zijn alle groepen van De Lotusbloem vertegenwoordigd, zoals de vlinders, de libellen en de tovervissen. Marcel Zandvliet, voorzitter van Dutch Flower Foundation: “Wij zijn ontzettend blij dat we hier onze bijdrage aan kunnen leveren. Het schilderij krijgt een mooi plekje bij ons op kantoor.”

Dutch Flower Foundation heeft als doel het bevorderen van de leefsituatie en het welzijn van hulpbehoevende mensen en in het bijzonder van kinderen. Dit in de omgeving waar Dutch Flower Group (DFG) bedrijven actief zijn. Meer informatie over Dutch Flower Foundation is te vinden via: www.dutchflowerfoundation.nl.