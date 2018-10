Kleine kettingbotsing op Bosrandweg

Aalsmeer – Zaterdag 27 oktober even voor één uur in de middag is op de Bosrandweg een automobilist gewond geraakt bij een kleine kettingbotsing tussen drie personenauto’s.

Ambulancepersoneel heeft één van de automobilisten naar het ziekenhuis gebracht.

Vermoedelijk begon de voorste auto plotseling te remmen, de achterste twee auto’s zagen dat te laat, waardoor deze aanrijding ontstond. De auto’s, vooral de middelste, raakten flink beschadigd.

Omdat de Bosrandweg een doorgaande weg is, zorgde de kleine kettingbotsing voor veel hinder. Een rijstrook is enige tijd afgesloten geweest. De politie doet onderzoek naar de exacte oorzaak van de aanrijding.

Foto: VTF / Roy Gerritsen