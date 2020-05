Kleine ganzen worden (al) groot

Aalsmeer – De pulletjes van de ganzen in de sloten, poeltjes en de Westeinderplassen zijn al een stuk groter gegroeid. De ouders van de gansjes zijn waakzaam en verliezen hun kroost niet uit het oog. Publiek dat te dichtbij komt, krijgt een ‘waarschuwing’ van paps of mams of er wordt afstand genomen door het gras te verruilen voor het water.

De pulletjes van het ganzenpaar in het Hornmeerpark zijn ook flink groter geworden. “Ze zijn gelukkig alle zeven nog in leven”, aldus Ruud Meijer. Hij fotografeerde het kersverse ganzenpaar half april met toen nog kleine pluizige ‘bolletjes’ achter zich en afgelopen zondag 3 mei was er de tweede ontmoeting. Opnieuw werd de camera gepakt en het gezin vereeuwigd.

De pulletjes half april …