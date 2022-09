Kleindochter zoekt waarheid na overlijden opa

Uithoorn – Het is dinsdag 15 januari 1952. Na het avondeten en het in bed stoppen van de kinderen, besluit Han Maijenburg zijn vrachtwagen voor vleesvervoer nog even na te kijken in de garage van Van Bunningen. Hij is er nooit meer levend uitgekomen. En niemand weet exact wat de oorzaak van zijn overlijden was. Althans, daarover gaan verschillende verhalen. Zijn kleindochter is nu op zoek naar de waarheid. Voor haar vader Louis, de zoon van Han. Hij was 3 jaar toen zijn vader overleed.

Baconfabriek

“Mijn opa Maijenburg reed al sinds jonge leeftijd vlees voor de Baconfabriek,“ vertelt zij. “Gedurende de oorlog werd hij gedwongen dit vlees te vervoeren naar de Duitse troepen. Hij voerde de Duitse soldaat die hem vergezelde in de vrachtwagen dronken, stal van het vlees wat voor de Duitse troepen was bedoeld, verstopte dit in een buizensysteem wat hij onder zijn vrachtwagen had gelast en gaf bij terugkomst in Uithoorn het gestolen vlees af bij de pastoor van de Sint-Jan de Doperkerk (ook wel bekend als ‘de Schanskerk’). De pastoor verdeelde het vlees vervolgens onder de zieken, zwangere vrouwen, ouderen en kinderen”. Dat zijn de verhalen die zij onder andere hoorde uit overlevering. Op 15 januari wordt Han Maijenburg, 39 jaar oud, om 23.45 uur doodverklaard in de garage waar hij aan het werk was. Hij liet een vrouw, twee dochters en een zoon van 3 jaar achter. Deze zoon is mijn vader. “Er is geen bewijs van de (vastgestelde) doodsoorzaak. Over dit soort dingen werd toen ook niet gesproken. En dat houdt mijn vader, nu hij ouder wordt, ontzettend bezig.“

Eigen gezin

De jaren verstreken, ieder had zijn eigen gezin en werk en de ouderen uit die tijd overleden. “Mijn vader Louis heeft het ze nooit gevraagd omdat er altijd een deken van zwijgen overheen hing. Er waren geruchten, maar niets kan worden bewezen. “Mijn vader is nu 74 jaar en ondanks hij geen herinnering heeft aan zijn vader, komen de herinneringen aan het verdriet binnen het gezin steeds meer naar boven. Hij heeft behoefte aan antwoorden, afronding en berusting. Daarom ben ik voor hem een zoektocht gestart.”

In de officiële archieven is niets te vinden. Naaste familieleden zijn er niet meer. “Zo heb ik een verzoek ingediend bij het nationaal politiearchief. Er is die avond politie aanwezig geweest, dus er is een rapport opgemaakt over de situatie. Maar helaas….na zeer uitgebreid onderzoek blijken deze politiegegevens niet meer aanwezig te zijn. Over de arts die hem officieel dood heeft verklaard, dokter Hennis, kan ik helaas ook niks meer vinden in de archieven. Zijn er mensen in Uithoorn, Mijdrecht en omgeving die de juiste toedracht kennen en dat ook zeker weten? Dan zou ik dat heel graag horen. Voor mijn vader.”

Reacties naar aanleiding van dit artikel kunt u sturen naar redactieuithoorn@meerbode.nl.

Op de foto Han Maijenburg enkele weken voor zijn overlijden.