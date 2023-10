Klein verlies Argon in boeiende wedstrijd

Mijdrecht – Strijdend ten onder was het motto tijdens de wedstrijd tegen de gasten uit Lelystad: Batavia’90. De tegenstander was fysiek en technisch de bovenliggende partij maar kon het verschil niet echt in doelpunten uitdrukken. Na twintig minuten kwam Batavia op een 0-1 voorsprong en die stand bleef tot het eindsignaal van de goed leidende scheidsrechter Pepijn Helgering op het scorebord staan. Argon sluitpost Juran Doezeman speelde een hoofdrol.

Gevaarlijk

Al in de beginfase stond de verdediging van Argon onder druk, na drie minuten moest Juran Doezeman ingrijpen, een schot spatte op kruising terug in het veld, met enig geluk kwam de bal in de veilige handen van de sluitpost. Een paar minuten later voorkwam een omhaal dat de bal in het doel verdween. Maar na twintig minuten kwam Batavia met wat geluk op voorsprong, vanaf rechts schoot Guido Pauw richting doel de bal ging langs veel spelers en werd door niemand aangeraakt maar verdween wel in verre hoek, 0-1. Twee minuten later leek het dat Batavia de zege al veilig kon stellen toen scheidsrechter Helgering hands constateerde. De bal ging op de stip een Guido Pauw ging voor z‘n tweede doelpunt deze middag. Jeroen Doezeman bleef lang staan en koos uiteindelijk voor de goede hoek en voorkwam zo een doelpunt. De gasten bleven gevaarlijk en Argon kon in aanvallend opzicht niet echt een vuist maken. Samir Merraki probeerde het met een afstandsschot over links maar Doezeman stond op de goede plaats. Ook een zuiver schot van Hammouchi draaide in de voor Doezeman rechterbovenhoek maar hij kon de bal achter tikken. Vlak voor rust was er voor Argon een eerste mogelijkheid, na een hoekschop die strak voor doel schoof raakte Sven Beek de bal half waardoor de bal achter ging.

Veel wissels

De tweede helft probeerde coach Aart Jan van Boksel met veel wissels het tij te keren bij Argon. Bas Boelhouwer en Sven Beek bleven in de kleedkamer achter, opgevolgd door Stan van Scheppingen en Siep Keulemans. Na een kwartier zagen we een aanvallende actie van Argon, Dylan Bergkamp lanceerde een afstandsschot maar doelman Quinten van de Graaf stond op zijn post. Zes minuten later deed Argon weer een poging, een vrije trap van Cas Jansen werd weggewerkt, de bal werd opgepikt door Erkelly de Sa maar die schoot net naast. Aan de andere kant werd na een hoekshop van Batavia de bal van dichtbij ingekopt maar Juran Doezeman greep wederom in. Daarna gingen ook Bas Schaefers, Wouter Winters en Mika Keizers proberen om alsnog een punt uit het vuur te slepen. Maar de ploeg uit Lelystad bleef overeind, invaller Van Zuiden kreeg nog een reuze mogelijkheid maar hij schoot naast. Ook Mika Keizers ging in blessuretijd nog op avontuur maar hij liep zich vast in de oranje muur. Wel een compliment voor Argon dat bleef strijden tot de laatste minuut.

Zaterdag opnieuw een thuiswedstrijd, nu voor de beker tegen Scherpenzeel dat uitkomt in de vierde divisie en daar in de kopgroep genoteerd staat.