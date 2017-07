Een kind heeft zaterdagmiddag bekneld gezeten in een grijpautomaat in een snackbar op het Zijdelwaardplein in Uithoorn. De hulpdiensten rukten allemaal met spoed uit. De brandweer heeft gereedschap gebruikt om het kindje te bevrijden. Hoe het kindje bekneld kon raken is nog onduidelijk.

Foto: KaWijKo Media