Kindervoorstellingen in het Bostheater

Amstelland – Tijdens de meivakantie opent het Amsterdamse Bostheater het nieuwe theaterseizoen. Het openluchttheater presenteert in mei twee nieuwe, spannende kindervoorstellingen voor kinderen vanaf 5 jaar: ‘Moustachio’ en ‘De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen’. Het Bostheater is tijdens de mei- en zomervakantie dé plek voor avontuur: kinderen kunnen er in kennismaken met bijzondere personages zoals de Gruffalo en eigenzinnige sprookjesfiguren. Het theater ligt bovendien midden in het Amsterdamse Bos waar ook allerlei activiteiten te ondernemen zijn, zoals zwemmen, klimmen en picknicken.

Moustachio

Om de liefde te redden, bestelt boerin Tinie een mariachi band uit Mexico met muzikanten die romantische liedjes zingen. Zo hoopt ze dat Teun weer verliefd op haar wordt. De besnorde mannen zien al gauw dat er meer nodig is dan alleen muziek en besluiten dat de twee op liefdesles moeten. Teun en Tinie moeten elkaar complimenten geven, de tango leren dansen en romantisch dineren met elkaar. Maar iedere keer als de liefde iets dichterbij lijkt, gooit Teun weer roet in het eten… De voorstellingen ‘Moustachio’ zijn op 1, 3 en 5 mei, aanvang: 15.00 uur. Adviesleeftijd: Vanaf 7 jaar.

De waanzinnige boomhut

Theatergroep Meneer Monster heeft de bestseller ‘De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen’ omgetoverd tot een nét zo waanzinnige theatervoorstelling vol krankzinnige humor en magische theatertovenarij. De jongens hebben keihard gerepeteerd en ze zijn er bijna helemaal klaar voor! Maar eerst nog even 100 marshmallows eten en de papegaai kietelen…De voorstelling ‘De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen’ is te zien op 4, aanvang: 15.00 uur. Adviesleeftijd: Vanaf 5 jaar.

Bezoek voor een overzicht van alle kindervoorstellingen (ook in juli/augustus) de website: www.bostheater.nl.

35 jaar Bostheater

Het Amsterdamse Bostheater bestaat deze zomer 35 jaar. En dat moet gevierd worden! Want al 35 jaar is het Bostheater een bijzondere plek in het hart van het Amsterdamse Bos.

Vanaf de oprichting is het een plek waar brutaal, artistiek inhoudelijk theater wordt gemaakt. Een plek waar bewoners uit de steden en omgeving samenkomen voor kunst en cultuur, maar ook voor een gezellige avond uit die wordt aangevuld met een picknick of drankje op de tribune. Het bos, de schemering, de lichtjes en schaduwen van de bomen vormen daarbij, elke zomer weer, een uniek decor.

Ook deze zomer wordt iedereen weer uitgenodigd: ga de stad uit, het Amsterdamse bos in!