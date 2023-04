Kindervakantieweek 2023: Inschrijving geopend!

Aalsmeer – De voorbereidingen voor de Kindervakantieweek zijn al in volle gang. De leukste huttenbouwweek in de buurt, de Kindervakantieweek in Aalsmeer, vindt dit jaar plaats van 31 juli tot en met 4 augustus bij FC Aalsmeer in de Beethovenlaan. Afgelopen maandag 24 april zijn de inschrijvingen van de Kindervakantieweek geopend! De Kindervakantieweek is een week vol met hutten bouwen en verschillende sport en spel activiteiten. Al deze activiteiten zullen geïnspireerd zijn door een – dit jaar avontuurlijk – thema! Ook krijgen de kinderen de kans om hun creatieve kant te laten zien, zo worden de hutten altijd mooi versierd en zal er een creatieve opdracht zijn.

De organisatie hoopt op een zonnige en gezellige week vol met prachtige hutten! Meer weten over de Kindervakantieweek of uw kind(eren) opgeven? Ga dan snel naar https://www.debinding.nl/kampen/kindervakantieweek/. Wacht niet te lang, vol is vol.