Kindertekeningen in het zonlicht

Aalsmeer – De zeggingskracht van de kindertekening is in de kunstwereld een begrip. Picasso beweerde dat hij er zijn leven over deed om weer zo te tekenen als een kind. Poëtische woorden maar de kindertekening wordt doorgaans niet bewaard. Er is vrijwel niets bekend over kindertekeningen uit vervlogen eeuwen.

Daar moet verandering in komen bedacht curator en kunstdocent Annefie van Itterzon. Zij plant de kindertekening letterlijk in het zonlicht en wel in een plantenkas van de Historische Tuin. Ruim baan aan fantasie was de opdracht voor haar leerlingen. ‘Metamorfose van dier naar plant’. Weken lang werd er geschilderd op grote houten panelen. In totaal 25 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 uit Aalsmeer jaar laten zien wat pure creativiteit is! Een vakman heeft de werken haarscherp op de getekende lijn uitgezaagd. De kindertekeningen zijn een soort monument geworden en kunnen zo eeuwen mee.

Onlangs werd in de media geschreven dat kindertekeningen van nu minder goed zouden zijn in de vorige eeuw. De tentoonstelling ‘Metamorfosen’ laat zien dat 2017 juist bruist van jong talent. De tentoonstelling is een ode aan de natuur.

Workshops

Wil je zelf ook wel eens op hout schilderen? Noteer dan 17 en 18 juni in de agenda en kom naar de plantenkas van de Historische Tuin. Zowel zaterdag als zondag staan dit weekend materialen klaar voor kinderen om zelf aan de slag te gaan. De workshops tijdens het Aalsmeer Flower Festival zijn beide dagen tussen 13.00 en 17.00 uur.

Tentoonstelling

De tentoonstelling ‘Metamorfosen’ is van zaterdag 17 juni tot en met 22 juli te zien in de Historische Tuin Aalsmeer, ingang Praamplein.