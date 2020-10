Kinderraad schrijft Mark Rutte over corona

Aalsmeer – De kinderraad van Aalsmeer heeft gehoor gegeven aan de oproep van minister-president Rutte aan kinderen om hun ervaringen met het coronavirus met hem te delen. De minister-president deed zijn oproep in een van de persconferenties vlak voor de zomervakantie. Zowel de kinderraad van vorig schooljaar als de kinderraad van dit schooljaar heeft de brief opgesteld.

In de brief geven de kinderen aan dat ze blij zijn weer naar school te kunnen. Wel zijn ze bezorgd over het feit dat als maatregelen te snel worden versoepeld ze straks misschien weer voor langere tijd thuis moeten werken. Het contact met vrienden en vriendinnen is daarvoor te belangrijk en ook als iemand iets wil vragen of wat extra aandacht nodig heeft, is het veel fijner werken in de klas. De meester of juf is volgens de kinderen toch het beste in helpen, want ouders zijn vaak ook gewoon aan het werk. Het was met thuiswerken wel fijn om later op te staan, sneller klaar te zijn en eerder buiten te kunnen spelen.

Schiphol

De kinderen zijn ook helder in hun opvatting over de afname van het vliegverkeer door het virus. Wat hen betreft mag de periode van rust en schone lucht nadat het coronavirus weg is, voortduren en wordt Schiphol sowieso niet groter dan het was voor de coronacrisis. “We hoorden de vogels en de wind in de bomen. En we voelden dat de lucht toen een stuk schoner werd.” De kinderraad stelt vast dat in de periode dat er minder werd gevlogen het mogelijk bleek om met minder spullen uit verre landen als China onszelf te redden. Volgens de kinderraad mag dat zo blijven. “Dan hoeven er ook minder vliegtuigen heen en weer. We merken nu in deze coronatijd dat het voor onze gezondheid en voor de natuur zoveel prettiger is als er niet zoveel vliegtuigen over onze gemeente gaan.” Verder vindt de kinderraad dat het gratis sporten voor kinderen met ouders die het niet kunnen betalen moet blijven als corona weer weg is.

Eenzaamheid

De kinderraad vindt dat voor ouderen het virus echt erg is, omdat ze eenzaam worden. De kinderraad ziet mogelijkheden om de ouderen bij te staan met bijvoorbeeld boodschappen- of klusjes doen, op afstand buiten spelletjes doen, toneelstukjes opvoeren, facetimen, schrijfmaatjes worden met een oudere, zwaaien naar ouderen, ouderen interviewen of plastic folie ophangen met armgaten waardoor je toch een beetje kunt knuffelen.

Waardevolle inzichten

Wethouder jeugdzaken Bart Kabout vindt de brief een mooi voorbeeld van de toegevoegde waarde van de kinderraad. “Kinderen hebben een frisse eigen kijk op de wereld die ons kan verrassen“, zegt de wethouder. “Ze brengen ons waardevolle inzichten omdat ze problemen heel anders benaderen. Daarbij zijn ze per slot van rekening onze opvolgers, we mogen ze best serieus betrekken bij zaken die ook hun toekomst aangaan. Dat blijven we in Aalsmeer dus de komende jaren zeker doen.“

Foto: Een deel van de kinderraad van Aalsmeer met in het midden kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh.