Kinderraad omarmt stichting Buurtgezinnen

Aalsmeer – De kinderraad heeft tijdens hun vergadering eerder deze maand kennis gemaakt met Stichting Buurtgezinnen. Esther Karssing van Buurtgezinnen kwam vertellen wat zij precies doen. Ze liet de leden van de kinderraad daarbij zelf meedenken bij het zoeken naar het perfecte gezin voor een jongetje van 11 jaar.

Buurtgezinnen is een initiatief voor alle gezinnen in Aalsmeer. Als een gezin een steuntje in de rug kan gebruiken, kunnen ze vragen om daarvoor een ander gezin te zoeken. Het gezin wat vraagt wordt het vraaggezin genoemd, het gezin wat steunt het steungezin. Dit steungezin hoeft geen gekke dingen te doen zoals alleen maar leuke uitstapjes. Het kind van het vraaggezin draait gewoon mee in het steungezin.

Alle kinderen welkom

Klein, groot, jong, oud, dun, dik, geel, wit, zwart, het maakt Buurtgezinnen niet uit. Iedereen hoort bij de Buurtgezinnen-familie. Buurtgezinnen gaat na de vraag als een soort matchmaker voor het vraaggezin aan de slag. Ze zoeken een gezin in de buurt dat een ander kind uit een gezin wil helpen of ondersteunen.

Mooi initiatief

De kinderraadsleden mochten na de uitleg van Esther meedenken als matchmaker voor een jongetje van 11 jaar uit een groot gezin. Ze zochten in twee groepjes het perfecte steungezin. Unaniem kozen de twee groepen voor hetzelfde gezin en wisten dit ook goed te onderbouwen. Na de presentatie en het uitvoeren van de opdracht noemden alle leden van de kinderraad de Stichting Buurtgezinnen een mooi initiatief. De kinderraadsleden kregen een informatiepakket mee voor op school.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie, ervaringen van tien koppels van vraag- en steungezinnen en aanmelden ga naar de website www.buurtgezinnen.nl.