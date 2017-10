Kinderlezing: Hoe werkt een vliegtuig?

Aalsmeer – Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft oktober uitgeroepen tot Kindermaand. Op zaterdag 21 oktober vindt in dit kader in het museum een kinderlezing plaats waarbij zij kunnen leren hoe een vliegtuig werkt en wat daarvoor allemaal nodig is.

Wat doet de vleugel van het vliegtuig? Hoe wordt het vliegtuig bestuurd? Hoe kan men een licht vliegtuig bouwen terwijl het toch heel sterk is? Deze en andere vragen worden tijdens de kinderlezing beantwoord. Daarna kunnen de kinderen aan de hand van zelf gevouwen vliegtuigjes zien hoe een vliegtuig bestuurd wordt.

Het museum zelf biedt heel veel materiaal waarin de werking van een vliegtuig te herkennen is. In de speciale rondleiding gaan de kinderen daar naar op zoek en daarbij wordt de mooie Spitfire, het Engelse jachtvliegtuig, van het museum zeker niet overgeslagen. Het programma is alleen voor kinderen. Maar ouders kunnen natuurlijk ondertussen in het museum rondkijken! De lezing wordt twee maal gehouden. De eerste begint om 11.00 uur, gevolgd door de tweede om 14.00 uur.

Het Crash museum is geopend op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en gevestigd in fort Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Toegang tot het museum kost 3,50 euro voor volwassenen, vanaf 12 jaar 1.50 euro, maar is de hele maand oktober gratis voor kinderen tot 12 jaar. Veteranen en donateurs hebben ook gratis toegang.

Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de Stichting CRASH ’40-’45 kan men kijken op de website www.crash40-45.nl of onze facebookpagina.