Kinderdagverblijf Vinkenrijk in actie voor KIKA

Vinkeveen – Op Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Vinkenrijk in Vinkeveen zijn de kinderen druk bezig geweest om geld in te zamelen voor KIKA. Op het kinderdagverblijf hebben de kinderen het thema Kunst behandeld. Er zijn vele diverse kunstwerken gemaakt en ouders konden daarna de creaties bewonderen en kopen in het “kunstmuseum”. Daarnaast is er met de Buitenschoolse opvang samen meegedaan met Bakken Voor KIKA. De lekkerste koekjes, cakejes en broodjes werden gebakken om vervolgens te verkopen. Na al dit ijverige werk van de kinderen konden we vol trots vertellen dat we voor KIKA een fantastisch bedrag hebben opgehaald: € 685,72