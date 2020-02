Kinderconferentie Uithoorn groot succes

Uithoorn – Zo’n 100 basisscholieren kwamen op 6 februari bij elkaar in het gemeentehuis voor de Kinderconferentie. De conferentie, een van de activiteiten van ‘Uithoorn 200 jaar’,

was een groot succes. Burgemeester Heiliegers bij de opening: “Samen zorg je voor veiligheid, werk en welzijn. Maar je moet het wel vreedzaam doen, anders werkt het niet. Dat gold 200 jaar geleden, en dat geldt nu nog!”

Wereldproblemen

Burgemeester Heiliegers opende de conferentie samen met de dagvoorzitters, officieel met bel en voorzittershamer. De dagvoorzitters waren afkomstig uit de Kindercommissie, net als de presentatoren. Die zetten de kinderen aan het werk om in 10 workshops ideeën te verzinnen voor, zoals een van de presentatoren het zei, “wereldproblemen waar wij het verschil in willen maken!”

Holle Bolle Gijs

Aan het eind van de middag haalden de kinderen het net op, vol oplossingen voor een duurzaam, veilig schoon en sportief Uithoorn. Bijvoorbeeld geen plastic verpakkingen meer in supermarkten en snackbars; apps die niet werken tijdens het rijden en oversteeklichten die langer groen blijven als er veel fietsers staan, of mensen die niet snel kunnen oversteken. Holle Bolle Gijs-prullenbakken die het leuk maken om rommel niet meer op straat te gooien. En wat dacht je van een klimmuur en een escape room mét regels om samen te spelen. Of een kennismakingsroute voor scholieren langs sportverenigingen, met uitleg wat zij aan Fair Play doen.

Enorme inzet

Onderwijs-wethouder Ria Zijlstra was blij met de enorme inzet van de deelnemers en de Kindercommissie. “De gemeente heeft in 2017 haar handtekening gezet onder ‘Vreedzame School, Vreedzame Wijk’. Geweldig om te zien hoe jullie met 100 kinderen van Vreedzame scholen samenwerken voor vreedzame wijken in een vreedzaam Uithoorn.”

Democratie

Ria vervolgde: ”Met sommige plannen kunnen jullie direct aan de slag; dat willen kinderen altijd graag! Maar bij andere ideeën moeten jullie eerst nadenken hoe je het gaan doen. Hoeveel geld gaat het kosten, bijvoorbeeld? Wat vinden andere mensen in de gemeente van het idee? En wie wil meedoen aan de uitvoering? Dat hoort bij onze democratie. En dan is er nog de tijdcapsule, met jullie wensen en plannen voor over 30 jaar. Vandaag was de eerste stap, maar wel direct een stap met zevenmijlslaarzen!”