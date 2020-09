Kinderburgemeesters samen aan zet tegen pesten

De Ronde Venen – Kinderburgemeesters Sanne Wigt en Lucas Koorn komen in actie tijdens de Week tegen Pesten. Samen met Mirelle Valentijn van de Stichting Omgaan met Pesten hebben zij een programma bedacht om pesten tegen te gaan en de slachtoffers van pesten een hart onder de riem te steken. Hun TikTok-video wordt ingezet als aftrap van deze week.

Sanne en Lucas hebben op school allebei al eens ervaren wat de impact van pesten kan zijn. “In groep 4 had ik niet zoveel vrienden’’, vertelt Lucas, die inmiddels in groep 8 zit. “Dat vond ik toen niet fijn.’’ Sanne zag laatst dat één van de meiden uit haar klas geen aansluiting vond bij de groepjes. “Toen heb ik haar erbij geroepen’’, zegt zij. “Het is niet fijn als iemand alleen is.’’

TikTok met de burgemeester

Om kinderen die gepest worden te helpen en anderen te wijzen op de gevolgen van pesten, maakten Sanne en Lucas samen een TikTok-video. Ook burgemeester Maarten Divendal en wethouder Kiki Hagen kregen een rol. “Veel kinderen zitten op TikTok’’, vertelt Sanne over het online platform waarop kinderen en jongeren korte filmpjes delen waarin ze zingen, playbacken en dansen. “Met onze video laten we zien dat pesten niet oké is. We brengen bordjes in beeld met de teksten: ‘Jij bent mooi zoals je bent’, ‘Pesten is niet oké’, #samenaanzet en #verschilmakers. Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen deze video bekijken en dat dit uiteindelijk viral gaat.’’

Grote impact

Naast de TikTok-video maken Sanne en Lucas een digitale quiz over pesten. “Deze quiz kunnen meesters en juffen doen met hun klas’’, legt Lucas uit. “Eigenlijk kan heel Nederland hem spelen. Via internet is hij te vinden.’’ In deze quiz zetten de makers aan tot nadenken over de gevolgen van pesten. “Wist je bijvoorbeeld dat je daar echt nog heel lang last van kunt hebben?’’, stelt Lucas. “Dat is echt zielig.’’

Mirelle Valentijn, voorzitter van de Stichting Omgaan met Pesten, heeft Sanne en Lucas begeleid. “Bij Sanne in de klas zal ik een workshop geven’’, vertelt Mirelle. “Sanne vindt het fijn om te werken met sketches. In deze rollenspellen kunnen de leerlingen zelf ervaren dat ze altijd iets kunnen doen. Samen maken we het verschil. Dat is ons motto.’’

Aandacht voor pesten, juist nu

Volgens Mirelle is het juist in deze gekke tijd van het grootste belang om aandacht te besteden aan pesten. “In veel groepen is onrust ontstaan. Wel school, geen school, halve klassen. De groepsdynamiek is verstoord. Ieder schooljaar begint met gouden weken; weken waarin het noodzaak is om te investeren in de groep. Samen brengen we een stevige basis aan. Die is nodig, zeker in deze tijd. Dat kan alleen als we het samen doen. Ook hier maken we samen het verschil.’’

Naast een workshop voor leerlingen voorziet Mirelle Valentijn in een workshop voor vrijwilligers van Tympaan-De Baat. Ook Ouders Lokaal besteedt aandacht aan de Week Tegen Pesten. Corrie Versluis voorziet in een workshop over cyberpesten, donderdagavond 24 september van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden kan via www.ouderslokaal.nl

Op bijgaande foto: Kinderburgemeesters Sanne Wigt en Lucas Koorn komen in actie tijdens de Week tegen Pesten.