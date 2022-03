Kinderburgemeester op bezoek bij CDA-fractie

Aalsmeer – Donderdag 3 maart was kinderburgemeester Anne van Duijn op bezoek bij de CDA-fractie. Anne kwam vertellen over alle dingen die zij de afgelopen maanden als kinderburgemeester heeft gedaan en wat haar doelen voor de komende maanden zijn.

Anne van Duijn werd in juli 2021 tot kinderburgemeester benoemd nadat zij door een strenge jury bestaande uit de oude kinderburgemeester, kinderen uit de kinderraad, medewerkers van de gemeente en CDA-raadslid Thirsa van der Meer uitgeroepen werd tot winnaar. Anne is 11 jaar oud en zit in groep 8 van de OBS Kudelstaart. Volgend jaar gaat ze naar het Kaj Munk College in Hoofddorp en daarna wil Anne bij de Koninklijke Marechaussee. Als kinderburgemeester is Anne voorzitter van de kinderraad en samen met de burgemeester mag ze meer naar allerlei officiële openingen. Zo was Anne afgelopen najaar samen met wethouder Bart Kabout bij het Waterfront om te zien hoe dit project werd ontwikkeld.

Aarde stukje mooier maken

Bij haar aantreden had Anne vier doelen die ze wilde bereiken in haar termijn van een jaar. Ze vertelde de CDA-fractie dat ze extra aandacht heeft voor eenzaamheid onder ouderen, speeltuinen die geschikt zijn voor oudere kinderen en kinderen met een beperking, het opruimen van zwerfafval en het creëren van een soort speelgoedbibliotheek waar kinderen buitenspeelgoed kunnen lenen. In oktober 2021 heeft Anne samen met kinderen uit Aalsmeer en Kudelstaart al zwerfafval opgeruimd. Ze vertelde de fractie dat ze maar op een klein stukje zijn geweest, maar alsnog een hele vuilniszak vol afval hadden. Dat verbaast Anne, ze vindt het milieu en de natuur erg interessant en iedereen moet zijn steentje bijdragen om de aarde een stukje mooier te maken.

Speelgoedbibliotheek

In juli zal de termijn van Anne aflopen en zal er een nieuwe kinderburgemeester benoemd worden. Deze laatste maanden heeft Anne zeker nog een paar doelen die ze wil behalen. Ze wil dat de speelgoedbibliotheek voor buitenspeelgoed gerealiseerd wordt en hiervoor heeft ze al een toezegging gekregen van wethouder Alink.

Het CDA vond het bezoek van Anne aan de fractie erg leuk en leerzaam. Haar enthousiasme en inzet om Aalsmeer en Kudelstaart mooier, schoner en minder eenzaam te maken passen perfect bij de waarden die het CDA ook heeft. De fractie kijkt reikhalzend uit naar de nieuwe generatie politici die op deze manier al een beetje kennis kunnen maken met het politieke leven.