Kinderburgemeester op bezoek bij CDA-fractie

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 5 november was kinderburgemeester Berber Veldkamp op bezoek bij de CDA-fractie. Samen met haar ouders, opa en oma en broers kwam zij vertellen over het werk dat zij sinds juni als kinderburgemeester doet.

Berber wil zich in gaan zetten voor de insecten en het milieu en daarvoor heeft ze een aantal ideeën. Zo wil ze bijvoorbeeld dat er meer insect-vriendelijke bloemen en planten in de openbare ruimte worden geplant en dat er op de basisscholen voorlichting wordt gegeven over het nut van insecten. Kinderen moeten volgens Berber meer leren over hoe nuttig insecten zijn en de manier waarop de diertjes bij kunnen dragen aan een schonere wereld.

Wormenhotels

Ook is Berber bezig met het realiseren van zogeheten wormenhotels, waar mensen hun compost in kunnen leveren om vervolgens grond met wormen daarin mee te nemen om zo hun eigen grond vruchtbaar te maken. Deze wormenhotels zijn niet alleen goed voor het milieu, ze zijn ook een sociale ontmoetingsplek waar oud en jong samen kunnen komen.

Het leukste aan het kinderburgemeesterschap vindt Berber dat ze voor heel veel dingen wordt uitgenodigd en dat ze over van alles mee mag praten. Zo zat ze zondag 3 november in de jury van het Jeugd Muziek Concours van de KCA.

Meningen kinderen belangrijk

Als vraag had Berber nog aan de CDA-fractie waarom zij het zo belangrijk vinden om een kinderburgemeester te hebben. Fractie-voorzitter Dirk van Willegen vertelde dat het belangrijk is om een kinderburgemeester te hebben, omdat die de mening van de kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart uit kan leggen, maar ook om kinderen een beter beeld te geven van wat de gemeenteraad nou precies doet. Een leuke avond waarin het nut van een kinderburgemeester nog eens extra is benadrukt!