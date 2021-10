Kinderburgemeester Anne ‘strijdt’ tegen zwerfafval

Aalsmeer – Tijdens de zwerfafvalbingo van TeamSportservice Aalsmeer heeft kinderburgemeester Anne van Duijn haar pleidooi tegen rotzooi op straat kracht bijgezet. “Iedereen moet weten dat elk rondslingerend klein stukje plastic een dier in de problemen kan brengen.”

In de herfstvakantie kon je in Aalsmeer en Kudelstaart op meerdere plekken kinderen tegenkomen die gewapend met een grijper en een vuilniszak aan het speuren waren in bermen en bosjes. Ze deden mee aan de zwerfafvalbingo van TeamSportservice Aalsmeer.

Volle bingokaart

Op de bingokaart stonden onder andere plastic afval, mondkapjes, drinkpakken, blikjes en overig afval. De meeste kinderen hadden hun kaart al na een kwartiertje zoeken vol. “Dat betekent dat er overal heel veel troep ligt die thuis of op straat in een afvalbak hoort”, zegt Anne, die van het tegengaan van zwerfafval één van haar speerpunten in haar burgemeesterschap heeft gemaakt. “Elk stukje troep zorgt voor problemen. Dieren raken erin verstrikt of krijgen het in hun maag. Het zou mooi zijn als mensen daar over nadenken voordat ze iets zomaar weggooien. Het ziet er ook nog eens vies uit.”

Op- en aanpakken

Anne wil als kinderburgemeester graag het probleem zwerfafval aanpakken. En dat doet ze onder andere door het zelf op te pakken. “Dat zouden we met zijn allen moeten doen”, zegt Anne. “Als je troep op straat ziet liggen, pak het op en gooi het in de afvalbak. Mijn plan is dan ook om acties, zoals deze zwerfafvalbingo, veel vaker te doen. Op alle scholen als les voor de kinderen, maar ook bijvoorbeeld als sport. Je kunt tijdens het wandelen of joggen steeds bukken om iets op te rapen en weg te gooien. Dat is een goede oefening en nuttig voor je omgeving. Maar het begint er mee dat iedereen zijn troep zelf netjes in een afvalbak gooit. Thuis of op straat.” Bij de balie in het gemeentehuis zijn altijd een grijper en een afvalzak te leen.

Foto: Anne, Kjeld, Guusje en Sophie bij de zwerfafvalbingo in Kudelstaart.