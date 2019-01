Kinderboerderij zoekt vrijwilligers

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd is op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers om het boerderijteam mee uit te breiden. Het vrijwilligerswerk op de boerderij is veelzijdig en er zijn veel mogelijkheden. “Wij zijn ontzettend blij met de groep vrijwilligers die op dit moment actief is op de boerderij maar extra helpende handen zijn zeer welkom. Met name de functie van bestuurslid en vrijwilliger activiteitencommissie zouden wij graag opgevuld zien. Ook het klusteam zouden we graag uitbreiden”, aldus voorzitter Rogier van der Laan.



Ons Tweede Thuis

De vrijwilligers hebben vanaf het begin (1993) een fantastische samenwerking met stichting Ons Tweede Thuis (OTT). De beheerders en cliënten van OTT zijn deskundig op het gebied van dierverzorging en op werkdagen zijn zij aanwezig op de boerderij. De beheerders zorgen ook voor de instructies voor het weekend. Zo kunnen de vrijwilligers in het weekend in het logboek precies zien wat de dieren nodig hebben. De vrijwilligers en OTT-ers vullen elkaar goed aan. Zo werken zij samen aan het bestaan en de toekomst van de kinderboerderij.



Bestuur

Het bestuur is een belangrijk onderdeel van Boerenvreugd. Binnen het bestuur is per 1 januari een plek vrij gekomen voor een bestuurslid communicatie en pr. Het bestuur wil ook graag uitbreiden met een extra algemeen bestuurslid. Het bestuur vergadert ongeveer 7 keer per jaar op de kinderboerderij, meestal in de avonduren. Komend jaar staat er weer van alles te gebeuren op de boerderij. De grootste verandering zal de wijziging van de entree zijn. Met de renovatie van het Hornmeerpark zal de ingang van de kinderboerderij verplaatst worden naar de speeltuinkant.



Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert 5 à 6 grote activiteiten per jaar. De leden brainstormen gezamenlijk en de leukste ideeën worden uitgewerkt. Het uitwerken van de ideeën doet ieder lid zelfstandig. Hierdoor is deze functie ook goed in de avonduren thuis te doen. De vergadering zijn in ook in de avond. Er wordt wel verwacht dat nieuwe leden (zoveel mogelijk) aanwezig zijn op de activiteitendagen zelf. De activiteiten zijn meestal op een zondag. Net als voor het bestuur is Boerenvreugd ook voor de activiteitencommissie op zoek naar uitbreiding.



Klusteam

Het klusteam zorgt ervoor dat alle timmer- en onderhoudswerkzaamheden op de boerderij worden uitgevoerd. Ook dit team zou Boerenvreugd graag uitbreiden. De klussers werken zelfstandig of in teamverband. De werkzaamheden worden voornamelijk overdag uitgevoerd en dit kan van maandag tot en met zondag, net welke dag voor de klussers het beste uitkomt. Regelmatig is er ook een klusdag op de boerderij. Dan pakken de klussers gezamenlijk werkzaamheden op de boerderij aan.



Beheerders

Nieuwe vrijwilligers zijn ook welkom om het team te versterken bij beheersdiensten. Een beheersdienst bestaat uit een dagdeel (4 uur) in het weekend. De beheerders zorgen ervoor dat de boerderij in het weekend open is voor publiek. Een beheersdienst bestaat uit het verzorgen van de dieren en het verkopen vanuit het winkeltje. Vrijwilligers kunnen zelf aangeven hoe vaak zij ingedeeld willen worden (minimaal 1 x per 6 weken). Voor deze functie is geen ervaring vereist. Nieuwe vrijwilligers worden goed ingewerkt.



Naast deze functies is Boerenvreugd ook op zoek naar tentploeg-vrijwilligers om 6 à 8 keer per jaar de grote activiteitentent op te bouwen. Het opzetten of afbreken van de tent duurt ongeveer 2 uur en wordt in de avonduren gedaan.

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend een mail sturen naar vrijwilliger@boerenvreugd.nl om in contact te komen met Boerenvreugd. Voor de bestuursfuncties kunnen geïnteresseerden ook mailen naar bestuur@boerenvreugd.nl