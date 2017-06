Kinderboerderij: Waar is Shadow?

Aalsmeer – De zwarte tijger van kinderboerderij Boerenvreugd is zoek. Kater Shadow is niet meer gezien sinds tweede Pinksterdag, maandag 5 juni. Shadow is meestal heel honkvast en daarom maken de medewerkers zich grote zorgen. Meestal komt hij aan het eind van de dag tevoorschijn, maar nu is hij nergens te vinden.

Shadow is een zwarte, bijna 2-jarige gecastreerde kater. Hij is niet zo heel groot en slank gebouwd. Hij draagt een groen halsbandje met een goudkleurige adrespenning en hij is gechipt. De kater houdt van kroelen, maar is niet echt een allemansvriend.

Wie Shadow heeft gezien of meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan via facebook, twitter of telefonisch via 0297-345902.

Bron en foto: Kinderboerderij Aalsmeer