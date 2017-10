Kinderboekenweek bij OBS De Eendracht Mijdrecht

Mijdrecht – Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de Kinderboekenweek 2017, die loopt van woensdag 4 oktober tot en met zondag 15 oktober . Bij de Eendracht werd het gezellig griezelig want er waren drie prachtige heksen die weerloze juffen in kookpotten stopten om er een heerlijk heksensoepje van te brouwen! Dat was wel even schrikken voor menig leerkracht en leerling, want eindigen in de soep is toch niet wat op het lesrooster staat bij de Eendracht. Gelukkig toverden de heksen hen weer snel terug op de begane grond en kon iedereen opgelucht adem halen.

Onder het motto: ‘Gruwelijk eng’ is de Kinderboekenweek 2017 begonnen en zijn er tal van spannende activiteiten rond dit thema, met als prachtig slotfeest op dinsdag 10 oktober onze traditionele kinderboekenmarkt, dit jaar in een spookachtig jasje gestoken!