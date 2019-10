kind veilig op pad in het verkeer

Uithoorn – Op woensdag 9 oktober organiseert Bibliotheek Uithoorn de ouderbijeenkomst: JONGleren in het verkeer. Hier hoor je alles over hoe jouw kind opgroeit in het verkeer en hoe je dit in goede banen kunt leiden. Deze speciale verkeerseducatie bijeenkomst voor ouders wordt georganiseerd door ‘Verkeer en Meer’.

Een ervaren onderwijsadviseur van Onderwijs Advies gaat in op de onderwerpen:

Jonge kinderen en hun stapsgewijze ontwikkeling binnen het verkeer;

Bewustwording van hoe jonge kinderen verkeer waarnemen;

Veilig vervoeren van kinderen in de auto en op de fiets

Het belang van de voorbeeldfunctie in het verkeer.

De bijeenkomst is gratis, wel even aanmelden via de website van de Bibliotheek of direct via deze link. Na deze interactieve bijeenkomst stuur je je kinderen met een goed gevoel veilig op pad.