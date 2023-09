Kiki Hagen (D66) niet op de conceptlijst komende verkiezingen￼

Den Haag / De Ronde Venen – Oud-wethouder Kiki Hagen, die sinds de laatste Tweede Kamer verkiezingen in de kamer zat voor D66, liet via haar eigen site het volgende weten:

“Afgelopen weekend heb ik te horen gekregen dat ik niet op de conceptlijst voor de aankomende Tweede Kamer Verkiezingen ben ogenomen. Dat is een mededeling die niet alleen teleurstellend is, maar moeilijk te begrijpen. De politiek is een hard maar prachtig vak. Ik was nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar. Nu is het aan de leden.