Kienen bij SSK voor de clubkas

Kudelstaart – Al 48 jaar lang verzorgt Stichting Supporting Kudelstaart (SSK en voorheen bekend als de supportersvereniging) het ophalen van het oud-papier in Kudelstaart. Iedere eerste vrijdagavond van de maand wordt traditioneel het oud-papier opgehaald, waarbij diverse Kudelstaartse verenigingen assisteren.

Keer op keer lopen er op zo’n avond ongeveer vijftien vrijwilligers in veiligheidshesjes achter de zes vrachtwagens aan. Daarbij legen zij de blauwe bakken en gooien ze de dozen met papier en karton in het laadruim. In ruil hiervoor ontvangen de deelnemende verenigingen per avond een vergoeding voor de clubkas.

Op maandag 6 november zijn de deelnemende verenigingen, RKDES, c.k.v. VZOD, Tennis Vereniging Kudelstaart, Muziekvereniging Flora, SV Omnia 2000, Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart, stg VZOD en CV De Pretpeurders door SSK extra in het zonnetje gezet. Dit om hen nogmaals te bedanken voor hun betrokkenheid en al het geleverde werk. Tijdens deze verenigingsavond in het Dorpshuis te Kudelstaart ging het SSK-bestuur in op haar activiteiten, de inkomsten en de uitgaven van SSK.

Het grootste deel van die inkomsten komt voort uit oud-papier, maar traditioneel genereert SSK ook inkomsten met de organisatie van kienavonden. Vandaar dat het na de presentatie tijd was voor twee rondes kienen. De prijzentafel bestond deze avond alleen uit geldprijzen voor de clubkas.

Er blijkt flink wat kientalent bij de Kudelstaartse verenigingen rond te lopen, want alle deelnemers kruisten of streepten de getallen vaardig aan. Het was dan ook niet toevallig dat alle verenigingen een mooi geldbedrag wonnen. Na de afsluitende borrel verlieten de deelnemers dan ook tevreden, met een cheque in de hand, het dorpshuis.