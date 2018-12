Kerststallen uit de hele wereld

Uithoorn – Een os en een ezel en natuurlijk Maria, Jozef en het kindje: de kerststal hoort echt bij het kerstfeest. In De Schutse kunnen van 17 tot en met 28 december heel veel verschillende kerststallen bewonderd worden. Grote en kleine, kleurrijk of heel eenvoudig.

Jan van Hulst uit Krimpen aan de IJssel heeft een grote verzameling kerstgroepen en kerststallen vanuit de hele wereld. Een deel daarvan is te bewonderen in De Schutse, de kerk bij winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn. Van Hulst is ooit begonnen met een stalletje uit de Hema voor zijn kinderen. Nu heeft hij er meer dan 1.000 en leent hij ze in de decembermaand uit aan kerken en musea. In De Schutse zijn ook kerststallen van mensen uit Uithoorn te zien. En ook die zijn zeer de moeite waard.

Nieuwsgierig naar de kerststallen? Of wil je gewoon even genieten van de kerstsfeer? Iedereen is welkom! Er is koffie en thee en er klinkt muziek. In de kerk kun je een kaarsje aansteken voor iemand die je dierbaar is, of voor jezelf. Kortom, een echt kerstmomentje, voor groot en klein, oud én jong. Op woensdag 19 december om 15.00 uur wordt er een verhaal verteld, voor jong en oud.

Openingstijden

De kerststallen bewonderen kan van maandag 17 tot en met zaterdag 22 december van 10.00 tot 16.00 uur, maandag 24 december van 10.00 tot 16.00, woensdag 26 december van 13.00 tot 16.00 uur, donderdag 27 december van 10.00 tot 16.00 en vrijdag 28 december van 10.00 tot 12.00 uur.

Vrijdag 28 december om 11.00 uur wordt een rondleiding gegeven door Jan van Hulst, de eigenaar van de kerststallen, met toelichting en verhalen. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Uithoorn: www.pkn-uithoorn.nl.