Kerstshow Golden Oldies in Abcoude

De Ronde Venen – Zondag 16 december vond de Kerstshow ´Golden Oldies’ plaats in de dorpskerk in Abcoude. De Stichting Zorg voor Muziek uit Abcoude bood een gevarieerd programma met zang en dans speciaal aan voor ouderen, alleenstaanden en mantelzorgers uit Abcoude. Mindervaliden werden vervoerd door de vele vrijwilligers.Ondanks het winterweer was de kerk geheel vol. Vele ouderen genoten van de prachtige kerstliederen. Zangeres Marije Zwaard deed de presentatie.

WethouderMarja Becker (Seniorenpartij) sprak vooraf aan het concert en vroeg speciaal aandacht voor de mantelzorgers, die zorg verlenen aan hun partner, kind, buur of vriend. Zij doen dit geheel onzelfzuchtig. De wethouder bedankte de aanwezige mantelzorgers voor hun werk.



Tevens vroeg zij aandacht voor de eenzame ouderen. Een kerstkaartje sturen aan iemand die alleen de feestdagen doorbrengt geeft hen het gevoel dat ze er bij horen. Ook iemand uitnodigen voor de kerst zorgt er voor dat ook eenzame mensen gezellige kerstdagen zullen hebben.



Het was een vrolijke middag, waar iedereen duidelijk van genoot. Deze middag werd mede mogelijk gemaakt door de vele sponsors.