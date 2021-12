Kerstpakkettenactie Participe weer geslaagd

Aalsmeer – Ook dit jaar verzorgde Participe weer een kerstpakkettenactie voor Aalsmeer en Kudelstaart. Inwoners konden mensen nomineren van wie zij vinden dat ze wel een hart onder de riem verdienen. Zij konden dinsdag 21 december het pakket halen om vervolgens iemand te gaan verrassen.

Wethouder Zorg Wilma Alink reikte het eerste kerstpakket uit aan Monika Skalski, vrijwilliger van Participe. Monika heeft een pakket aangevraagd voor iemand die vecht tegen kanker. Wethouder Alink: “Op deze manier wens ik al onze inwoners een mooi kerstfeest en alle goeds voor 2022. Ik ben heel blij met deze actie van de medewerkers en vrijwilligers van Participe. Dat zij dit organiseren laat eens te meer zien dat ze aandacht hebben voor al onze inwoners. Mede dankzij hen staat niemand in Aalsmeer en Kudelstaart er alleen voor. Monika is ook iemand die midden in onze gemeente staat en extra aandacht heeft voor onze Poolse inwoners. Zij zijn super waardevol voor onze gemeente en het is belangrijk dat ze weten dat ook zij terechtkunnen bij Participe.”

100 pakketten

Na het succes van de actie in 2020, wilde Participe wederom 100 mensen of gezinnen in het zonnetje zetten. “Aalsmeerders kennen elkaar en geven met respect. Wij vertrouwen er daarom op dat de pakketten op een goede plek terechtkomen”, aldus de medewerkers en vrijwilligers van de organisatie voor welzijn en maatschappelijk werk.