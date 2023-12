Kerstpakkettenactie Participe: hartverwarmend!

Aalsmeer– In de dagen voor kerst zijn dit jaar honderd huishoudens in Aalsmeer en Kudelstaart verblijd met een kerstpakket via de kerstpakkettenactie van Participe Amstelland en Stichting Anders Amstelland. Inwoners hadden de mogelijkheid om mensen te nomineren die een steuntje in de rug konden gebruiken of die het verdienden om in het zonnetje gezet te worden.

Burgemeester Gido Oude Kotte overhandigde symbolisch een pakket aan Ria Scheewe, die het pakket zelf weer naar haar genomineerde gaat brengen. Ria leverde zelf ook een prachtige bijdrage aan de pakketten met een jaarkalender voor 2024, gevuld met haar foto’s van Aalsmeer.

Verbinding

Dyane Stam, maatschappelijk werker Participe Amstelland: “Elk jaar wordt de actie groter en beter. Het mooie van de actie is, dat inwoners zelf mensen kunnen voordragen en persoonlijk het pakket bezorgen bij degenen die ze hebben genomineerd. Dit stimuleert mensen om naar elkaar om te kijken en zorgt voor meer verbinding en ontmoeting. Het was heel mooi om te zien dat de mensen die een pakket kwamen ophalen voor anderen met een glimlach vertrokken. Geven maakt net zo gelukkig als ontvangen!”

Veel mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om anderen voor te dragen, variërend van buren en vrijwilligers tot zieken, alleenstaande moeders, nieuwkomers en mensen die het niet breed hebben. De reacties van de verraste ontvangers waren hartverwarmend en soms zelfs ontroerend.

Betrokkenheid

De pakketten zijn mogelijk gemaakt door donaties van een groot aantal lokale en regionale ondernemers, bedrijven en particulieren, die financiële bijdragen en producten schonken. Koen Persoon van Stichting Anders Amstelland: “Het is geweldig om te zien hoe ondernemers in de regio Aalsmeer hun vrijgevigheid tonen tijdens deze decembermaand. De betrokkenheid is hartverwarmend en heeft geresulteerd in prachtige kerstpakketten, met lekkernijen als chocolade en nootjes tot boeken en kalenders. Hiermee hebben we veel Aalsmeerders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, oprecht blij gemaakt.”

De reacties op de actie zijn positief en dankbaar. Zowel de ontvangers als degenen die anderen voordroegen uitten hun waardering voor de gevarieerde inhoud van de pakketten. Participe Amstelland en Stichting Anders bedanken de betrokken inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart en alle winkels en bedrijven voor hun mooie cadeaus.