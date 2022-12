Kerstpakkettenactie brengt warmte in Aalsmeer

Aalsmeer – In de dagen voor kerst zijn ook dit jaar honderd huishoudens in Aalsmeer en Kudelstaart verblijd met een kerstpakket via de kerstpakkettenactie van Participe Amstelland. Inwoners konden mensen nomineren die wel een steuntje in de rug konden gebruiken of die het verdienden om in het zonnetje gezet te worden. Veel mensen maakten gebruik van deze mogelijkheid en nomineerden buren, ouders, kinderen, vrijwilligers, zieken, ouderen, alleenstaande moeders en mensen die het niet breed hebben. De reacties van de verraste ontvangers waren hartverwarmend en soms zelfs ontroerend. De mensen, die getrakteerd werden, voelden zich vereerd dat ze waren genomineerd. Van de mensen die iemand hadden voorgedragen kwamen ook mooie reacties: “Zelf kan ik net rondkomen, maar deze actie maakt het voor mij mogelijk om toch een keer iets moois te kunnen weggeven aan mensen die altijd voor mij klaarstaan”, aldus een ontroerde inwoonster.

Donaties en giften

De actie werd mogelijk gemaakt door donaties en giften van een groot aantal lokale ondernemers en bedrijven, maar ook van particulieren. Bob IJpelaar, managing director van hoofdsponsor Van Vliet Containers, is blij dat het bedrijf op deze manier lokaal een bijdrage kan leveren en dat hij weet dat de pakketten goed terecht komen. Samen met wethouder Willem Kikkert van Gemeente Aalsmeer en Marcel Bastiaansen, bestuurder van Participe Amstelland, overhandigde IJpelaar een pakket aan Jorica Adriaanse, coördinator van Buurtgezinnen. Jorica had twee gezinnen genomineerd: een gezin dat steun kan gebruiken en een gezin dat steun biedt.

Mooie samenwerking

“De kerstpakkettenactie organiseren we dit jaar voor de derde keer. Elk jaar wordt het weer groter en beter”, aldus Ania Bugala, activiteitencoach bij Participe en initiatiefnemer van de actie. “Het mooie van de actie is dat inwoners zelf mensen kunnen aandragen en het pakket komen ophalen bij Participe om het daarna te gaan brengen bij degene die ze genomineerd hebben. Zo komen we ook in contact met mensen die we normaal niet zien en het stimuleert mensen om naar elkaar om te kijken en elkaar op te zoeken.” Wethouder Willem Kikkert beaamt dit en is zeer te spreken over de mooie samenwerking tussen gemeente, ondernemers en welzijn om verbinding tussen inwoners mogelijk te maken. Dankzij sponsoren en donateurs konden goedgevulde pakketten samengesteld en weggegeven worden.

Uitreiking kerstpakket door Bob IJpelaar aan Jorica Adriaanse. Links: Marcel Bastiaansen en wethouder Willem Kikkert. Foto: Ria Scheewe