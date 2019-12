Kerstmarkt voor Clini Clowns op De Graankorrel

Kudelstaart – Er wordt teruggekeken op een prachtige kerst op De Graankorrel. In de ochtend hadden de kinderen, leerkrachten en ouders een mooie kerstviering. Het thema was ‘wonder boven wonder’. Er werd gezongen, geluisterd naar het kerstverhaal en één voor één de adventskaarsen aangestoken. Elke groep had tijdens de viering een taak.

In de avond was er tussen 18.00 en 19.00 uur een kerstmarkt. Het was gezellig druk. De kinderen hadden veel familieleden uitgenodigd. De afgelopen weken hebben de leerlingen druk geknutseld om hun eigen kunstwerk te verkopen tijdens de kerstmarkt. Alles kostte een euro.

Fotopunt en nagels lakken

Er was nog veel meer te doen. Zo kon je een leuke foto maken bij het fotopunt, nagels laten lakken, raden hoeveel kerstballen er in de vaas zaten of lekker poffertjes eten. En bij de ‘koek en zopie’ was er lekkere warme chocomel met slagroom. Ook zong het koortje uit groep 6/7 prachtige kerstnummers.

Alles was te koop voor het goede doel. Met elkaar heeft de Graankorrel 614 euro opgehaald voor de Clini Clowns!

Zoals elk jaar maken alle kinderen in de laatste schoolweek, voor de kerstvakantie, ook nog kerststukjes. Wat fijn dat zoveel ouders geholpen hebben bij het maken en wat heeft de school veel groen gekregen. De stukjes zijn weer prachtig geworden!