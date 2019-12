Kersteditie Popquiz met Ron en Meindert

Aalsmeer – Woensdagavond 18 december wordt een speciale Kersteditie van Popquiz Aalsmeer georganiseerd. Vanaf 20.00 uur presenteren Ron Leegwater en Meindert van der Zwaard deze inmiddels zeer succesvolle en gezellige Popquiz Aalsmeer in De Oude Veiling. Zowel Meindert als Ron zijn muziekliefhebbers en radioprogrammamakers. Zij maken alle onderdelen van deze unieke popquiz helemaal zelf.

Aanmelden

Doe je mee? Herken de hits, de foto’s, de intro’s, de snipperhits, de videoclips en de fragmenten uit de jaren tachtig tot en met de hits van nu (met soms een fragment uit de jaren zeventig). Stel een team samen van minimaal vier tot maximaal zes personen en geef op via: popquizaalsmeer@gmail.com. De kosten zijn 6 euro per persoon (contant af te rekenen op de avond zelf).

Meezing-momenten

Uiteraard zijn er leuke prijzen te winnen en is de avond vooral een feest van herkenning met veel ‘oh ja’- en meezing-momenten. En deze editie dus ook veel kerstinvloeden, wat het nog gezelliger maakt. Geef snel een team op, want vol is vol. Ron en Meindert beloven dat het een feestje gaat worden en zien je graag woensdag 18 december, maar vergeet je niet vooraf aan te melden. De Popquiz start om 20.00 dus, kom iets eerder. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Volg Facebook voor meer informatie en binnenkort alvast een aanwijzing: Popquiz Aalsmeer.

Foto (archief): Popquiz Aalsmeer afgelopen mei in De Oude Veiling.