Kerstconcert met de Mastreechter Staar

Mijdrecht – Een kerstconcert met de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar is op zich al bijzonder. Want ‘Staar’ betekent in het Maastrichts ‘ster’. Een kerstmis zonder sterren dat kan immers niet. In deze decembermaand zijn er weer diverse kerstconcerten en mag ‘Staar’ in Wilnis/Mijdrecht een concert verzorgen in de monumentale kerk van de H. Johannes de Doper op zondag 15 december a.s. om 14:30 uur.

De engel met bazuin uit de kerstgroep van voornoemde kerk siert het affiche van dit concert, waarvan de organisatie in handen is van de Vrienden Monument Johannes de Doper en nodigt u hiermee uit dit concert bij te wonen.

Het koor brengt hier een dubbelprogramma: Voor de pauze wereldlijke werken van beroemde componisten. Na de pauze de mooiste kerstliederen uit verschillende landen, waardoor u al vroegtijdig in een kerststemming wordt gebracht.

Dirigent

Onder leiding van de jonge Belgische dirigent en vleugelvirtuoos Michiel Ballhaus zorgt ‘Staar’ samen met de solisten Eline Meijs (sopraan), Bèr Schellings (bas-bariton) en Fabio Verga (tenor) voor een onvergetelijk en sfeervol optreden.

De kaartverkoop voor dit evenement verloopt via boekhandel Mondria te Mijdrecht en via de website www.vriendenmonument-johdedoper.nl. Zie ook website: www.mastreechterstaar.nl

Foto: Vincent van den Bergh