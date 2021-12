Kerstconcert 19 december 2021 geannuleerd

Uithoorn – De SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) heeft een teleurstellende mededeling voor alle mensen die zich hadden verheugd op een beetje muzikaal ‘licht in de duisternis’ – het thema van het kerstconcert 2021 -: de dirigent van Kamerkoor Cantabile, Simon Stelling, heeft besloten om de beide kerstconcerten in Alphen aan den Rijn en in Uithoorn te annuleren. Hij schrijft het volgende:

“Ik heb me goed laten informeren over de huidige situatie in de coronacrisis. (…) Ik wil graag verantwoordelijkheid nemen om contacten tussen mensen te beperken. (…) Hoe erg ook: ik moet vanuit mijn geweten de Kerstconcerten 2021 van Kamerkoor Cantabile annuleren”.

Het bestuur van de SCAU heeft alle begrip voor deze beslissing. Deze annulering is vooral een grote teleurstelling voor het koor zelf, dat in september j.l. net weer vol goede moed was begonnen met repeteren voor het kerstconcert, na een lange periode van gedwongen inactiviteit.

De SCAU streeft ernaar om in december volgend jaar alsnog het kerstconcert met Cantabile doorgang te laten vinden, als een extra concert.

Wanneer u al een kaart voor het kerstconcert 2021 had gekocht, in uw abonnement of los, dan kunt u restitutie ontvangen als u dat wilt. Neem daarvoor contact op met de secretaris van de SCAU, Anton Furnee, liefst via e-mail: secretariaat.scau@gmail.com

Dit kan tot uiterlijk 18 december a.s. U kunt ook helemaal niets doen: dan steunt u de SCAU financieel in deze voor de cultuursector nog steeds moeilijke tijden. Bedankt alvast!