Kerstbomen verzamelen voor een zakcentje

Aalsmeer – De eerste verzamelaars van kerstbomen zijn al gespot in Aalsmeer. Vol enthousiasme gaan deze twee jongens in Kudelstaart diverse straten langs om de buiten gezette kerstbomen te verzamelen. Een leuke bezigheid in de vakantie en het levert nog geld op ook, want iedere boom is 50 eurocent waard.

De gemeente wil kinderen stimuleren om de bomen bij familie en buren op te halen en in te leveren tegen een kleine vergoeding. Elk kind mag maximum tien bomen per keer inleveren. Vorige jaren was geen limiet gesteld aan het aantal en kwamen er zelfs bestelbussen vol bomen naar de inzamelingspunten. Wie komt met een wagen volgeladen met dertig bomen, dient dus nu ook minimaal drie kinderen mee te nemen!

Op woensdagmiddag 9 januari worden verzamelpunten ingericht in verschillende wijken. Tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen de kerstbomen ingeleverd worden voor de school in de Schweitzerstraat in Kudelstaart, in Oost bij het Middelpunt in de Wilhelminastraat, in Stommeer bij de gymzaal in de J.P. Thijsselaan en in het Centrum voor het gemeentehuis op het Raadhuisplein.

Kerstbomen kunnen dagelijks afgegeven worden bij de milieustraat in Rijsenhout. De ingezamelde kerstbomen worden versnipperd en bij Meerlanden tot compost verwerkt. Weer geen kerstbomenverbranding, maar daar is in het snel groeiende Aalsmeer ook geen plaats (locatie) meer voor!

Foto: www.kicksfotos.nl