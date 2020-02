Kermis van start in Aalsmeer!

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 25 februari kwamen ze in de middag aanrijden, de eerste attracties voor de jaarlijkse kermis in Aalsmeer. De hele avond en woensdag in de ochtend is hard gewerkt om alle attracties klaar voor gebruik te maken.

Maar vanmiddag, woensdag 26 februari, gaat de stroom aan en starten alle attracties. Tot en met zondag 1 maart kan jong en oud de kermis op het terrein van De Bloemhof aan de Hornweg bezoeken.

Onder andere kan genoten worden van de volgende attracties: Auto-scooter, Jumbo, Safari trip, Heartbreaker, Tea-cup, Jumper-maxx, Europe Flyer, glazen Doolhof en trampolines. Uiteraard zijn er ook allerlei lekkernijen, waaronder suikerspinnen en oliebollen, verkrijgbaar.

Tip: Woensdag en zondag is het eurodagen!