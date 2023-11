Kerken in actie voor Voedselbank Aalsmeer

Aalsmeer – De Voedselbank moet nieuwe wegen vinden om aan voedsel voor haar klanten te komen. Ook vindt de Voedselbank het belangrijk om te streven naar zo gezond mogelijke pakketten. Het staat vast dat de plaatselijke kerken bij beide punten een belangrijke rol spelen. Een paar voorbeelden van de laatste tijd. In oktober kwam een vertegenwoordiging van de Christelijk Gereformeerde Kerk fruit brengen voor de gezinnen en dit wordt regelmatig gedaan. Het waren mooie en gezonde pakketjes waarbij de grootte afhankelijk was van de gezinssamenstelling. In november hield de Protestantse Gemeente in Kudelstaart, de Spil, op twee zondagen een inzameling voor de Voedselbank. Vijftien dozen vol met levensmiddelen was het mooie resultaat. Afgelopen week was het in de kerken Dankdag. De Hervormde kerken uit Dorp en Oost hielden een collecte voor de Voedselbank. De opbrengst is nog niet bekend, maar vorig jaar was het ruim 5.000 euro en daar heeft men toen iedere week groenten en fruit van gekocht voor de Voedselbank.

Afgelopen zaterdag ging een groep mensen uit diezelfde kerken appels plukken in de Olmenhorst in de Haarlemmermeer. De oogst was maar liefst ruim 1.000 kilo. De appels worden bewaard in de koelcel van een kweker zodat ze de komende weken geleidelijk uitgedeeld kunnen worden. Tot slot heeft de Cama-gemeente aangekondigd dat ze weer kerstpakketten wil gaan maken voor de klanten van de Voedselbank. Vorig jaar is deze actie ook gehouden en dat heeft heel mooie en gezellige pakketten opgeleverd. Fantastisch allemaal! De Voedselbank is heel blij met al deze initiatieven vanuit de kerken. Het helpt om de klanten iedere week weer te voorzien van zo groot en gezond mogelijke pakketten.

Vega-kaarten

Momenteel loopt er ook nog de actie om de Vega-kaarten van de Postcodeloterij in te zamelen. Bel met 06-37471838 of mail met info@voedselbankaalsmeer.nl als u niet weet waar de (geactiveerde) Vega-kaarten ingeleverd kunnen worden.

Foto: Appels plukken in de Olmenhorst voor Voedselbank Aalsmeer.