Kennismakingstraining voor jeugd bij HSV Thamen

De Kwakel – Vanaf zondag 6 november organiseert Honk- en softbalvereniging Thamen iedere zondag in de maand november gratis kennismakingstrainingen voor de jeugd. Heb jij altijd al een homerun willen slaan, lekker hard over de honken willen hollen of een bal goed leren gooien en vangen? Kom dan geheel vrijblijvend vier keer meetrainen op zondag.

Beeball, de voorloper op honkbal en softbal, zijn zomersporten die in de periode half maart tot en met half oktober buiten worden gespeeld op Thamen complex aan de Vuurlijn in De Kwakel. Vanaf januari beginnen de teams aan de voorbereiding op een nieuw seizoen in diverse gymzalen in Uithoorn.

Dit is dus een ideaal moment om kennis te komen maken met de sport, zodat er in januari meteen doorgestroomd kan worden en in één van teams. Voor kinderen van 5 tot en met 9 jaar is de kennismakingstraining van 10.30 tot 11.30 uur en voor 10 jaar en ouder van 11.30 tot 13.00 uur in de gymzaal van De Brede School aan de Randhoornweg 39 in Uithoorn. Aanmelden voor de kennismakingstrainingen kan via info@thamen.info (Graag met vermelding van leeftijd).