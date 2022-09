Kennismaken met het Huiskamermuseum

Aalsmeer – Na de niet te missen Aalsmeerse Feestweek en de geweldige Kunstroute van komend weekend is het misschien tijd voor kennismaking met een Aalsmeers juweeltje wat nog bij veel mensen onbekend is: Het Huiskamermuseum aan de van Cleeffkade. Sinds februari 2010 is er in het Huiskamermuseum een bijzondere verzameling schilderijen te zien, de Mokum collectie, liefdevol beheerd door Janna van Zon. Zij zal belangstellenden in een drietal middagen meenemen op een tocht door deze schitterende en unieke collectie waarbij beleven en kijken naar kunst leidend zijn.

De Mokum collectie is in de loop van 1962 tot 1984 verzameld door de stichtster van Galerie Mokum; Dieuwke Bakker. Zij was de eerste galeriehoudster van Nederland die zich inzette voor kunstenaars die de fijnschilderkunst beheerste. Het is deze zeer markante vrouw geweest die het naoorlogse realisme als kunststroming op de kaart heeft gezet. Hoe zij dat allemaal heeft gedaan en over de successen, hoe Janna Dieuwke heeft leren kennen en hoe de collectie in Aalsmeer terecht is gekomen zal Janna vertellen tijdens de eerste ontmoeting in het Huiskamermuseum.

Bij de tweede ontmoeting wordt dieper en uitgebreider ingegaan op de kunsthistorische waarde van de schilderijen en zullen enkele kunstwerken individueel besproken worden. Bij de derde ontmoeting zal het vooral gaan over wat kunst betekent voor de mens. Aan de hand van een voorkeur voor een schilderij zullen er ervaringen gedeeld worden. Hetgeen gegarandeerd een mooie afsluiting zal zijn van de twee voorgaande ontmoetingen.

De data voor deze ontmoetingen in het Huiskamermuseum zijn de woensdagen 28 september, 12 oktober en 26 oktober, van 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur. Maximaal tien deelnemers. Adres Huiskamermuseum: van Cleeffkade 12a. Voor deelname is goed trap kunnen lopen essentieel. De kosten deelname aan de totale serie zijn 18 euro per persoon. Aanmelden bij Janny Oosterloo via: jsoosterloo36@gmail.com