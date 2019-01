Kees en Roel 25 jaar bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Het bestuur van kinderboerderij Boerenvreugd heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie op 6 januari vrijwilligers Kees en Roel in het zonnetje gezet. Beiden zijn 25 jaar vrijwilliger bij kinderboerderij Boerenvreugd.

Vrijwilliger Roel is de boerderij-imker en hij maakt heerlijke honing. De honing kan door bezoekers gekocht worden in de boerderijwinkel.

Vrijwilliger Kees draait beheersdiensten en is één van de klussers op Boerenvreugd. Hij is altijd bezig en in de weer om wat moois te maken.

Net als de acht vrijwilligers die vorige maand in het zonnetje werden gezet hebben ook Kees en Roel een uniek Boerenvreugd-speldje ontvangen als dank voor hun inzet!